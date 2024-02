Tracey Snellings Installationen (Bild) erinnern an Modellbau: Werke der US-Künstlerin und von Maik Wolf sind in den Flottmann-Hallen zu sehen. Am Samstag, 3. Februar, findet um 17 Uhr die Vernissage statt.

Herne Spannender Jahresauftakt in den Herner Flottmann-Hallen: Was hinter der Ausstellung „Interzone“ steckt, warum es sich um eine Premiere handelt.

Die renommierten Künstler Tracey Snelling und Maik Wolf sind mit ihren Kunstwerken zu Gast in Herne: Die Vernissage ihrer Ausstellung „Interzone“ findet am Samstag, 3. Februar, ab 17 Uhr in den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, statt, kündigt die Stadt an. Eine Einführung in die Ausstellung gibt Christoph Tannert, der künstlerische Leiter des Künstlerhauses Bethanien in Berlin.

Tracey Snelling stellt in den Herner Flottmann-Hallen aus. Foto: Thomas Schmidt / Stadt Herne

Tracey Snelling zeigt eine Auswahl ihrer zunächst an Modellbau erinnernden Installationen, die sie selbst als „skulpturale, dreidimensionale, nicht lineare Filme“ beschreibt. Maik Wolfs großformatigen, atmosphärischen Malereien behandeln die Themen Architektur und Landschaft.

Snelling wurde in Oakland, Kalifornien, geboren. Von der Fotografie kommend, studierte sie Bildende Kunst an der Universität von New Mexico. Ihre multimedialen Werke sind in Ausstellungen weltweit gezeigt worden. Unter anderem war sie Teilnehmerin an der 58. Biennale in Venedig. 2023 erhielt sie die Förderung der Polloc-Krasner Foundation. Sie lebt in Oakland und Berlin. Maik Wolf wurde 1964 in Pirna, Sachsen, geboren. Er studierte zunächst in Halle und nach der Wende an der renommierten École Nationale Supérieure des Beaux Arts in Paris. Seine Arbeiten wurden in vielen Ausstellungen in Deutschland und unter anderem in Portugal, China, den USA oder Korea gezeigt und sind in öffentlichen wie privaten Sammlungen vertreten. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Ein Bild von Maik Wolf aus der Ausstellung „Interzone“. Foto: Thomas Schmidt / Stadt Herne

Mit der Doppelausstellung Snelling/Wolf feiert Katrin Lieske Premiere: Die Stadtmitarbeiterin ist neue Programmleitung für Bildende Kunst in den Flottmann-Hallen. Sie trat die Nachfolge von Kuratorin Jutta Laurinat an. „Durch den Einbau einer neuen Heizung mussten wir den Ausstellungsbetrieb für ein paar Monate aussetzen. Dadurch hatte ich etwas Zeit, mich mit den neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, aber jetzt freue ich mich, dass es endlich losgeht“, so Lieske.

Katrin Lieske, hier 2020 bei der Ausstellung „Unterwasserwelten“ im Alten Wartesaal, ist neue Programmleiterin für Bildende Kunst in den Flottmann-Hallen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ausstellung kann bis Sonntag, 17. März, jeweils von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Montags ist geschlossen, der Eintritt ist frei. Weitere Termine während der Ausstellung: kostenlose Führungen „Kunst, Kaffee und Kuchen“ am Mittwoch, 21. Februar, und Donnerstag, 14. März, jeweils um 10.30 Uhr.

