Ausstellung läuft bis 12. Januar 2020

Die Ausstellung „Lento furioso 2“ wird an diesem Samstag, 16. November, um 17 Uhr in den Flottmann-Hallen (Straße des Bohrhammers) eröffnet. Christoph Platz selbst führt in die Werke ein. Die Ausstellung endet mit der Finissage am 12. Januar 2020.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 14 bis 18 Uhr. Führungen zum Zweitkaffee mit anschließendem Kunstgespräch finden am Mittwoch, 27. November, und Donnerstag, 12. Dezember, jeweils um 10.30 Uhr statt.