Nach einer Serie von mutmaßlichen Wut- und Gewaltausrastern droht einer psychisch schwer kranken Frau (33) aus Herne die Zwangseinweisung in die geschlossene Psychiatrie. Vor dem Bochumer Landgericht geht es um obszöne Schimpf-Kanonaden, absichtliche Auto-Attacken und ekelregende Vorfälle mit Urin. Mehrere Herner Anwaltskanzleien gehörten zu den Opfern.

24 Einzelfälle auf dem Prüfstand

In dem sogenannten Sicherungsverfahren vor der 1. Strafkammer stehen insgesamt 24 Einzelfälle auf dem Prüfstand, die die Hernerin zwischen dem 30. Oktober 2019 und dem 8. April 2020 im Zustand der Schuldunfähigkeit verübt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit davon aus, dass die psychisch kranke Beschuldigte ohne eine langfristige und kontrollierte psychiatrische Behandlung eine ernsthafte Gefahr für die Allgemeinheit ist.

Im Oktober 2019 soll die Hernerin auf dem Parkplatz am Bochumer Landgericht erst eine Zeugin mit hässlichen Beleidigungen übersät und der von ihr angegriffenen Frau dann im Gerangel auch noch schmerzhaft zwei Plastikfingernägel abgebrochen haben. Auf einen Zeugen, der damals helfend eingegriffen hatte, soll die 33-Jährigen anschließend auch noch mit ihrem VW Golf zugefahren sein und den Mann an den Knien erwischt haben.

Beschimpft, getreten und gekratzt

Drei Wochen später soll die 33-Jährige in einer Anwaltskanzlei in der Herner Innenstadt eine Rechtsanwältin erst übel beschimpft, dann vors Bein getreten und schließlich auch noch am Arm gekratzt haben. Im Januar soll die Hernerin auch in einer Anwaltspraxis an der Schaeferstraße (in der sie Hausverbot hatte) für Aufsehen gesorgt haben, indem sie eine Mitarbeiterin mit Urin überschüttete, das sie in einem Gurkenglas mitgebracht hatte.

Nicht minder ekelerregend soll ein Vorfall am 31. März 2020 in einer dritten Herner Anwaltskanzlei an der Bahnhofstraße gewesen sein. Dort soll die Beschuldigte erst „eine nach Fisch riechende Flüssigkeit auf einem Vorwerk-Teppich“ ausgeschüttet und danach eine Wasserflasche an einer Sicherheitstür zerschmettert haben. Zuvor hatte die 33-Jährige sich dort laut Staatsanwaltschaft nicht abweisen lassen und eine sofortige Bearbeitung ihres Vorgangs verlangt.

Sicherungsverfahren zum Schutz der Allgemeinheit

In dem Sicherungsverfahren am Bochumer Landgericht geht es nicht um eine klassische Bestrafung der psychisch kranken Hernerin, sondern ausschließlich um die Prüfung einer möglichen Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik für Straftäter – zum Schutz der Allgemeinheit.