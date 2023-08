Ausbildung in Herne: Bewerbung, Gehalt, Dauer – alle Infos

Herne. Ausbildungs-Suche in Herne: Wer Azubi werden möchte, muss einiges beachten. Wie Du die richtige Ausbildungsstelle findest und weitere Infos.

Auf der Suche nach einer Ausbildung in Herne? Hier findest Du alle Informationen, die Du für Deinen Start ins Berufsleben brauchst. Wie Du eine Ausbildung findest, was Du dort verdienst und in welchen Ausbildungsberufen dringend Azubis gesucht werden.

Wie finde ich die richtige Ausbildung für mich?

Um herauszufinden, welcher Beruf für Dich geeignet ist, kannst Du eine Berufsberatung beim Arbeitsamt in Anspruch nehmen. Die Agentur für Arbeit berät Dich bei der Berufswahl und bietet in der Regel Eignungstest an, die hilfreich bei der Berufsfindung sind – Jugendliche können Termine auch telefonisch unter 0800 4555500 vereinbaren. Zudem gibt es eine App von der Agentur für Arbeit. In Summe hätten sich bei der Agentur für Arbeit in Herne 1273 Jugendliche (Stand Juli 2023) gemeldet, die eine Ausbildungsstelle gesucht haben.

Zugleich bietet die IHK eine Beratungsstelle rund um Fragen zur Ausbildung an. Darüber hinaus kannst Du probieren, vorab ein Praktikum in einem Betrieb zu machen, in dem Du Dir eine Ausbildung vorstellen könntest.

Wo finde ich eine Ausbildung in Herne?

Die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer findest Du hier. Die Hotline ist erreichbar unter 0231 5493-333 oder per E-Mail unter ausbildungsberatung@hwk-do.de. Auch bei der Agentur für Arbeit kannst Du Jobs in Herne finden. Ansonsten wirst Du bei der Suchmaschine deiner Wahl fündig.

Solltest Du ein Unternehmen haben, bei dem Du eine Ausbildung machen möchtest, aber keine Stellenausschreibung gefunden hast, frag’ doch einfach telefonisch oder vor Ort nach. Das zeigt Eigeninitiative und könnte Dir sogar einen Vorteil bei der Bewerbung verschaffen. Laut der IHK Mittleres Ruhrgebiet gibt es in Herne aktuell 212 Ausbildungsstätten, die für eine Ausbildung infrage kommen.

Ausbildung zum/zur Koch/Köchin in Herne: Azubis sind auch in den Küchen der Herner Restaurants gefragt. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Welche Ausbildungsberufe werden am meisten in Herne gesucht?

Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren im Juli 2023 insgesamt 774 Ausbildungsstellen für Herne gemeldet – 106 Stellen weniger als im Vorjahr. Die gute Nachricht für alle, die vermutet haben, es gäbe wenige freie Plätze: Im vergangenen Monat waren davon immer noch 391 Stellen unbesetzt.

Folgende Stellen blieben im Gebiet der IHK Mittleres Ruhrgebiet offen und seien damit am dringendsten nachgefragt: Vergeblich gesucht wurden Azubis im Gastgewerbe, im Gesundheitsbereich und als Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin. Folglich hast Du dort wahrscheinlich die besten Chancen, eine Ausbildung zu ergattern.

Welche Ausbildung ist am beliebtesten?

2023 waren im Mittleren Ruhrgebiet diese drei Ausbildungsberufe am beliebtesten: Auf dem ersten Platz liegt laut der IHK der Kaufmann/die Kauffrau für Büromanagement, gefolgt von der Ausbildung zum Verkäufer/zur Verkäuferin. Ebenfalls beliebt sei die Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau im Einzelhandel gewesen, die auf dem dritten Platz landete.

Wie viele Azubis fangen eine Ausbildung in Herne und Umgebung an?

„Wir haben Stand 31. Juli 2023 in Herne 343 abgeschlossene Ausbildungsverträge registriert“, heißt es vonseiten der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Das sei wiederum ein leichter Rückgang von 14 Verträgen gegenüber dem Vorjahr.

Auf welche Ausbildungsbereiche teilen sich die Azubis auf? Insgesamt seien 207 auf den kaufmännischen Bereich entfallen und 136 auf den industriell-technischen Bereich. „In Summe waren es 1663 Verträge für die Städte Bochum, Herne, Witten und Hattingen.“

Ausbildung in Herne: Es gibt einige Unternehmen in Herne, die im Metall-Handwerk tätig sind. Foto: Felix Kästle / dpa

Wie lange dauert eine Ausbildung?

Grundsätzlich dauert eine Ausbildung zwei bis dreieinhalb Jahre. Auf Rückfrage nennt die IHK zwei Beispiele: „Die Ausbildung zum Fachlageristen dauert gerade einmal zwei Jahre, die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker 3,5 Jahre.“ Die Azubis könnten allerdings ihre Ausbildung verkürzen.

Wie lange dauert die kürzeste Ausbildung?

Die kürzesten Ausbildungen dauern regulär zwei Jahre. In dieser Übersicht sind die betreffenden Ausbildungsberufe aufgelistet. Beispielsweise gehören dazu die Ausbildungen zum/r Fachlagerist/in, Textil- und Modenäher/in sowie Verkäufer/in.

Wann kann ich meine Ausbildung verkürzen?

Die Agentur für Arbeit führt drei potenzielle Gründe für eine verkürzte Ausbildung auf: Je nach Deinem bisherigen Bildungsabschluss kann die Ausbildung zwischen sechs und zwölf Monate verkürzt werden. Weiterhin kann Dir ein guter Notendurchschnitt nach der Zwischenprüfung helfen, früher zu Deiner Abschlussprüfung zugelassen zu werden. Letztlich kannst Du Dir eine bereits abgeschlossene Ausbildung auch anrechnen lassen.

Ausbildung zur Pflegekraft in Herne: Im Gesundheitsbereich werden viele Auszubildende gesucht. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Was verdiene ich in der Ausbildung?

Wie viel Du in Deiner Ausbildung verdienst, hängt von dem Ausbildungsberuf ab, ebenso von Deinem Vertrag. Die Mindestvergütung im ersten Ausbildungsjahr (seit 2023) beträgt 620 Euro pro Monat.

Das Statistische Bundesamt hat die Berufe ermittelt, wo die Azubis am meisten Gehalt bekommen: Durchschnittlich gibt es für Auszubildende in Gesundheits- und Pflegeberufen (1139 Euro Bruttoverdienst) das höchste Gehalt, gefolgt von Luftfahrberufen (1054) und Berufen in der Schifffahrt (1051 Euro). Die mit Abstand geringste Vergütung erhalten Auszubildende in Künstlerberufen (783 Euro). Die Daten stammen vom Verdienst der Azubis im April 2022.

Bis wann muss ich mich für eine Ausbildung bewerben?

Nach Angaben der Agentur für Arbeit hänge der richtige Zeitpunkt vom jeweiligen Ausbildungsberuf ab. Bei vielen Ausbildungen müsstest Du Dich mindestens ein Jahr vor Beginn bewerben – bei manchen sogar eineinhalb Jahre früher. Grundsätzlich startet die Ausbildung zum 1. August des jeweiligen Jahres, aber auch am 1. September starten Ausbildungen. Informiere Dich am besten vorab über die Fristen des Unternehmens bzw. der entsprechenden Branche, in der Du Dich bewerben möchtest.

Was tun, wenn ich keine Ausbildung gefunden habe?

Zuerst einmal bist Du damit nicht alleine. Was zunächst erschreckend klingt, ist kein Weltuntergang: Nach Angaben der Agentur für Arbeit sind 955 Jugendliche (unter 25 Jahren) aktuell in Herne arbeitslos gemeldet. Nutze die Zeit und sammle Arbeitserfahrung durch Praktika oder Minijobs. Dann hast Du bessere Chancen, wenn Du Dich für den nächstmöglichen Zeitpunkt erneut bewirbst. Benötigst Du Hilfe bei der Bewerbung, kannst Du Dich ebenfalls bei der Agentur für Arbeit melden.

