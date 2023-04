Ausbau der Autobahn 43: Außerplanmäßige Vollsperrung

Herne. Im Zuge des Ausbaus der Autobahn 43 kommt es in der kommenden Woche zu einer erneuten Vollsperrung - diesmal außerplanmäßig. Das ist der Grund.

Im Zuge des Ausbaus der Autobahn 43 kommt es in der kommenden Woche zu einer erneuten Vollsperrung - diesmal außerplanmäßig. Das ist der Grund.

Die Autobahn Westfalen muss auf der A43 zwischen Herne-Eickel und dem Kreuz Recklinghausen die Verkehrsführung auf der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal bei Herne verändern. Diese Arbeiten waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gestartet, mussten jedoch wegen des schlechten Wetters abgebrochen und verschoben werden.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Herner mit Machete angegriffen: „Schlimmer als Sterben“

Autoposer bei Decathlon Herne: Lässt sich Parkplatz sperren?

„Eickeler Altstadtfest“: Drei Tage Party mit Musik

Den nächsten Anlauf will Autobahn Westfalen in der kommenden Woche nehmen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich in der Nacht von Dienstag (25. April) auf Mittwoch (26. April) nachgeholt werden. Damit verbunden ist auch eine Vollsperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Wuppertal. Eine Umleitung ist über die A2, die A45 und die A40 ausgeschildert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel