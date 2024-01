Aus für Veranstaltungs-Reihe im Kulturzentrum Herne

Herne Die Veranstaltungs-Reihe „Musical Highlights“ wird nach 30 Jahren eingestellt. Trauern die langjährigen Fans im Kulturzentrum Herne?

Nach 30 Jahren wird die Veranstaltungsreihe „Musical Highlights“ im Kulturzentrum Herne eingestellt. Die letzte Ausgabe findet am Samstag, 20. Januar, statt. Hintergrund ist der Rückzug von Veranstalter Reinhold Vatter. Dieser gehe in den Ruhestand, vermeldet die Stadt Herne.

Die Musical Highlights sind am Samstag zum 15. und letzten Mal zu sehen. In dem Format singen professionelle Musical-Sänger Songs aus verschiedenen Musicals. Das Programm wird von Jahr zu Jahr immer wieder neu zusammengestellt. Die Stadt Herne spricht von „30 Jahren Erfolgsgeschichte“ und wirbt sogar für Vatters „Creativ Team“ als Veranstalter. Der Veranstalter sei „ein sehr gern gesehener Gast in unserem Haus“, heißt es von Prokuristin Kerstin Kramm. Die Zusammenarbeit mit der Firma aus dem Sauerland sei „immer produktiv und erfolgreich“. Vor allem die Produktion Musical Highlights habe in Herne „mittlerweile eine eigene Fangemeinde, die dem Veranstaltungstermin entgegenfiebert“.

Damit ist nun Schluss: Für die letzte Ausgabe gebe es noch Restkarten. Diese kosten zwischen 56 und 72 Euro und können online bei eventim.de gekauft werden. Der Veranstalter war für die Redaktion nicht erreichbar. Eine andere Konzertreihe musste vergangenes Jahr verschoben werden.

Show: Boney M. Tribute und Jubiläum von „Dance Area“

Im Kulturzentrum stehen in den kommenden Wochen noch weitere Shows auf dem Programm: Das Discofeeling der 70er kehre am Dienstag, 13. Februar 2024, um 19.30 Uhr mit der Tribute-Show Boney M. nach Herne zurück, heißt es. Karten gibt es online bei ProTicket. Sie kosten 17 bis 22 Euro, ermäßigt 14,80 Euro.

Zur großen Jubiläumsgala lädt die „Dance Area“ für Sonntag, 3. März, ein. „Revue passiert“ heißt es dann ab 16 Uhr. Die Schule für Bühnentanz, Musical, Schauspiel, Tanzpädagogik und Ausbildungsinstitut für darstellende Künste will ihren Geburtstag damit zelebrieren. „Wenige Restkarten“ gebe es online bei reservix.de ab 18,80 Euro.

