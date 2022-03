Indem er die Einbrecher auf frischer Tat ertappte, konnte ein aufmerksamer Passant einen Einbruch in Herne-Mitte verhindern. (Symbolbild)

Blaulicht Aufmerksamer Passant verhindert Einbruch in Herne-Mitte

Herne. Ein Passant hat am Dienstagabend einen Wohnungseinbruch in Herne-Mitte verhindert. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Ein couragierter Passant hat am Dienstagabend, 1. März, einen Einbruchauf der Strehlener Straße in Herne-Mitteverhindert, indem er die Einbrecher bei ihrer Tat störte. Die Polizei sucht nun nach den beiden Tätern.

Laut Polizeibericht versuchte das Einbrecher-Duo gegen 20.20 Uhr am Dienstagabend, sich Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Strehlener Straße zu verschaffen. Als ein vorbeikommender Mann sie dabei überraschte, flohen die beiden Einbrecher in einem Auto. Bei dem Duo soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln, weitere Beschreibungen zu den Personen oder ihrem Fluchtwagen gibt es bislang nicht.

Der Mann, der die Einbrecher verjagt hat, informierte die nichtsahnenden Bewohner der Erdgeschosswohnung über den versuchten Einbruch. Er verabschiedete sich anschließend, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen.

Die Polizei bittet den aufmerksamen Passanten und mögliche weitere Zeugen, sich telefonisch unter 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

