Aufmerksame Hernerin verhindert einen Wohnungseinbruch

Herne. Eine wachsame Herner Seniorin hat am Samstag, 20. November, einen Wohnungseinbruch verhindert. Als sie den Täter ansprach, flüchtete dieser.

Eine wachsame Herner Seniorin hat am Samstagnachmittag, 20. November, einen Wohnungseinbruch verhindert. Das ist der bisherige Ermittlungsstand der Polizei.

Gegen 17.45 Uhr wollte ein Krimineller die Abwesenheit eines Ehepaares ausnutzen und in dessen Wohnung an der Burgstraße in Eickel einbrechen. Doch er hatte seine Rechnung ohne die 79-jährige Nachbarin gemacht: Beim Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, bemerkte sie den Mann und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalles!

Polizei hat mehrere Tipps, um sich zu schützen

Der dunkel gekleidete Täter wird beschrieben mit kräftiger Statur und Bauchansatz. Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte bittet unter 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

Die Polizei gibt folgende Tipps: Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen - auch nur für kurze Zeit: schließen Sie unbedingt Ihre Haus- oder Wohnungstür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind offene Fenster. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei „110“!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel