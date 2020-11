Ein 52-Jähriger ist nach einem Unfall in Herne stationär in ein Krankenhaus gebracht worden.

Polizei Auffahrunfall an Ampel in Herne: 52-Jähriger schwer verletzt

Herne. Bei einem Auffahrunfall an einer Ampel in Herne ist ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag, 12. November, in Herne-Baukau sind zwei Autofahrer verletzt worden. Ein 52-Jähriger aus Castrop-Rauxel fuhr laut Polizei gegen 14.50 Uhr von der A 42 auf den Westring in Richtung Bochum ab. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er an der Kreuzung zur Bismarckstraße auf das an der Ampel stehende Auto eines 21-jährigen Lüners auf.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen .]

Durch den Aufprall wurden beide Fahrer verletzt. Der 52-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige werde zur Abklärung selbstständig einen Arzt aufsuchen, so die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ist ein medizinischer Notfall als Unfallursache nicht auszuschließen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.