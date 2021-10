Aufbauarbeiten: Cranger Weihnachtszauber nimmt Formen an

Herne. Der Cranger Weihnachtszauber nimmt langsam Formen an. Am Montag hat der Aufbau des „größten mobilen Weihnachtsbaums“ begonnen.

DerCranger Weihnachtszauber kündigt sich seit einigen Tagen sehr sichtbar an - und trifft bei den Menschen offensichtlich auf viel Neugierde. Gerade am sonnigen Sonntag nutzten zahlreiche Spaziergänger und Fahrradfahrer die Gelegenheit, um sich ein erstes Bild zu machen. Am Montag startete dann der Aufbau des „größten mobilen Weihnachtsbaums“.

Im Zuge des Aufbaus wird auch die Corona-Teststation verlegt. Nach Auskunft von Betreiber Klaus Möllmann wird es einen Container an der Straße Spinnbahn geben, ein weiterer werde sich am Adolf-Brenne-Weg befinden. Beide Teststationen würden bis kurz vor Eröffnung des Weihnachtszaubers am 18. November auch noch mit dem Auto erreichbar sein, so Möllmann.

