Auf der Hauptstraße in Wanne findet am 25. August zum zweiten Mal das Kiezfest statt.

Kiezfest Auf der Hauptstraße in Wanne steigt das zweite Kiezfest

Herne. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr steigt am 25. August das zweite Kiezfest auf der Hauptstraße in Wanne. Das ist geplant.

Pottporus, Wanner Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger laden am Freitag, 25. August, von 16 bis 21 Uhr auf der Hauptstraße in Wanne-Mitte wieder zum kostenlosen Kiezfest. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Höhepunkte des Gratis-Programms sind akustische Livekonzerte mit handgemachten Klängen ortsansässiger Musikvereine sowie die Premiere der professionellen HipHop-Tanzperformance U-NATION mit Künstlerinnen und Künstler des neu gegründeten Urban Arts Ensemble Ruhr von Pottporus, das erste HipHop-Tanztheater Deutschlands. Auch ein HipHop-Ensemble aus Zimbabwe wird zu Gast sein. Nicht nur auf den Open-Air-Bühnen geht es ab: So würden DJs von einem Dach in der Einkaufsstraße aus für ausgelassene Stimmung und fette Beats sorgen, heißt es in der Ankündigung.

Das neu Urban Arts Ensemble Ruhr von Pottporus wird sich auch beim Kiezfest präsentieren. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Wer selbst Graffiti sprühen und malen möchte, kann dies mit Hilfe von erfahrenen Künstlern ausprobieren. Klassische Videospiele können draußen kostenfrei und ohne Münzen mit dem Wanner Retro-Gaming-Verein Insert Coins gezockt werden. Zahlreiche weitere Spiele für Kinder und Jugendliche warten im Herz von Wanne darauf, entdeckt zu werden. Hüpfburg, ein magischer Clown als Walking Act, Malen und Basteln warten auf Kinderandrang. Wie zur Premiere des Kiezfestes im vergangenen Jahr stellen auch diesmal wieder viele Anwohnerinnen und Anwohner ihre Stühle und Tischen nach draußen und laden beispielsweise zu Tee und Backgammon ein.

Das interkulturelle Straßenfest für den Kiez und die ganze Stadt solle das Potenzial des Stadtteils sowie die verbindende Kraft von HipHop-Kultur mitten im Wohn- und Lebensmittelpunkt der Hauptstraße zeigen. Impulsgeber sind Pottporus, ein aus Wanne heraus international produzierender, bekannter Akteur interdisziplinärer HipHop-Kultur, lokale Kulturvereine, Ladenbetreiber und Anwohner.

Das Kiezfest Wanne wird gefördert vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft, von Interkultur Ruhr und dem Kulturbüro der Stadt Herne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel