Auf A 42: Swetlana R. aus Herne von Polizei gefunden

Herne. Eine vermisste Hernerin ist auf der A 42 in Essen wohlbehalten gefunden worden. Die Polizei hatte intensiv nach ihr gesucht.

Nach intensiver Suche hat die Polizei die vermisste Swetlana R. aus Herne gefunden. Sie hielt sich auf der A 42 in Essen-Nord auf.

Mit starken Kräften hat die Polizei nach der 35-Jährigen gesucht. Die pflegebedürftige Frau war zuletzt am Donnerstagmorgen, 10. Dezember, in Herne gesehen worden. Am Freitagnachmittag, 11. Dezember, trafen Polizisten sie dann wohlbehalten in Essen-Nord an, wo sie zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.