Asthma und Neurodermitis: Warum viele Herner gerade leiden

Rund 8300 Menschen in Herne, die an Asthma erkrankt sind, macht der Winter das Atmen noch schwerer.

Herne Hustenanfälle, pfeifender Atem und Luftnot: Derzeit leiden viele Menschen in Herne unter Asthma-Beschwerden und Neurodermitis. Warum das so ist.

Winterallergie: Ein Begriff, der in die Irre führen kann. Denn auch wenn mancher die kalte Jahreszeit nicht mag, so ist doch niemand in Herne gegen den Winter allergisch. Vielmehr gibt es Allergien wie die Hausstaubmilbenallergie, Tierhaarallergie und Schimmelpilzallergie, die sich im Winter stärker auswirken als in den übrigen Monaten des Jahres. Besonders betroffen sind Menschen mit Erkrankungen wie Neurodermitis oder Asthma. Darauf weist die AOK NordWest hin. In Herne lebten etwa 8300 Menschen, die unter Asthma leiden. „Die kalte Luft draußen und im Gegensatz dazu die warme trockene Heizungsluft drinnen reizen die empfindlichen Bronchien der Asthmatikerinnen und Asthmatiker“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Die Krankenkasse erklärt: „Bei Menschen mit Asthma bronchiale neigt das Immunsystem dauerhaft zu einer übersteigerten Abwehr. Treten dann bestimmte Reize, sogenannte Trigger auf, kommt es zu den typischen Anfällen mit Husten, pfeifender Atmung und Luftnot. Die Schleimhaut, die das Innere der Bronchien auskleidet, schwillt an und bildet einen zähen Schleim.“ Außerdem könne sich die Bronchialmuskulatur verkrampfen. Beides führe dazu, dass sich die Bronchien verengen und die Atemluft nicht mehr ungehindert durchströmen kann. Auslöser für Asthma könne zum Beispiel eine allergische Reaktion auf Schimmel, Hausstaubmilben oder Tierallergene sein, heißt es weiter.

Der Winter schaffe überdies raue Bedingungen für Menschen mit Allergien, teilt die AOK mit. Durch die zusätzliche Kombination von kalter Außenluft und warmer, trockener Heizungsluft könnten Asthmaanfälle schneller und heftiger auftreten. Auch Schimmelpilze seien beispielsweise durch falsches Lüften im Winter eine häufigere Belastung.

Neurodermitis hingegen sei keine Allergie, die Hautbeschwerden würden aber häufig durch Allergene verstärkt. Experten schätzten, dass 40 Prozent der Betroffenen gleichzeitig zu Allergien neigen, so die AOK. Menschen mit Neurodermitis hätten meist eine sehr trockene Haut, die durch Temperaturwechsel im Winter zwischen draußen und drinnen zusätzlich gestresst wird. Dadurch verliere die Haut noch mehr an Feuchtigkeit, sodass Ekzeme (entzündliche Hautveränderungen) und Juckreiz zunehmen könnten. Im akuten Schub stünden entzündungshemmende und juckreizstillende Medikamente wie Kortison im Mittelpunkt der Therapie.

