„Assistenzhund Willkommen“: Stadt Herne stellt Projekt vor

Herne. „Assistenzhund Willkommen“: Am Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung stellt die Stadt Herne das Projekt vor - inklusive Verlosung.

Vor nunmehr 30 Jahren wurde der 5. Mai zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung erklärt. Auch die Stadt Herne beteiligt sich dieses Jahr wieder, um auf die Themen Barrierefreiheit und Inklusion aufmerksam zu machen, wie es in einer Mitteilung heißt. Ab Donnerstag stellt das Inklusionsbüro auf der Homepage der Stadt das laufende Projekt „Assistenzhund Willkommen - hier und überall“ vor.

Die Stadt Herne unterstützt die Aktion – eine bundesweite Kampagne des Vereins „Pfotenpiloten“ – bereits seit 2021. Das Projekt zeige, wie wichtig ein Assistenzhund für viele Menschen im Alltag sei, heißt es in der Mitteilung weiter. Anlässlich des Protesttags verlost das Inklusionsbüro am Donnerstag, 5. Mai, per Telefon 20 Assistenzhund-Plüschtiere. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, kann sich zwischen 14 und 14.30 Uhr unter der Rufnummer 02323 16-3243 melden. Die Anrufer müssen folgende Frage beantworten: Welche Tiere helfen Menschen mit Behinderung im Alltag?

Alle weiteren Info gibt es am Donnerstag, 5. Mai, auf der Website der Stadt Herne unter www.herne.de/protest.

