In China ist der Coronavirus ausgebrochen.

Virus Arzt: In Herne ist Erkrankungsrisiko mit Coronavirus gering

Herne. Ein Arzt des EVK in Herne schätzt das Risiko, vor Ort an dem Coronavirus zu erkranken, als gering ein. Das Auswärtige Amt gibt Tipps.

Der Coronavirus, der in China aufgetreten ist und bereits Tote gefordert hat, löst international und damit auch in Deutschland Besorgnis aus. „Den aktuellen Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts nach ist aktuell das Erkrankungsrisiko bei uns vor Ort als sehr gering einzustufen“, sagt Santiago Ewig, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Pneumologie am Evangelischen Krankenhaus Herne, zur derzeitigen Lage.

Wie schon bei anderen seltenen Viren, die in weit entfernten Regionen der Welt aufgetreten sind, könne eine Ansteckungsgefahr aufgrund der ausgeprägten Reiseaktivität der Bevölkerung nicht ausgeschlossen werden. Es handele sich bei der Erkrankung um eine Lungeninfektion, die mit Symptomen wie Fieber, Husten und Kurzatmigkeit einhergehe. Bei schwerer Ausprägung könne es zur einer schweren, lebensbedrohlichen Lungenentzündung kommen, erklärt der Experte. Eine Einschleppung nach Europa stehe zu erwarten. Die SARS-ähnlichen Viren stammten mutmaßlich von wilden Tieren. Eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch sei jedoch möglich, so Ewig.

Das Auswärtige Amt gibt Tipps

Das Auswärtige Amt empfiehlt, in den Risikogebieten den Kontakt mit kranken Menschen und Tieren zu vermeiden, keine Märkte mit Tierprodukten aufzusuchen und auf eine adäquate Handhygiene zu achten. Bei Fieber und Anzeichen einer Atemwegsinfektion solle sofort ein Arzt aufgesucht werden, heißt es vom Auswärtigen Amt.

„Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Die Empfehlungen des Auswärtigen Amtes sollten eingehalten werden“, erklärt Prof. Dr. Santiago Ewig. „Sollte tatsächlich ein Verdacht auf eine solche Infektion gemäß den Vorgaben des RKI bestehen, muss eine adäquate Diagnostik und gegebenenfalls Behandlung erfolgen. Für schwere Fälle stehen alle Mittel der modernen Intensivmedizin zur Verfügung. Sollte sich die Situation ändern, werden rechtzeitig notwendige Vorkehrungen getroffen und neue Verhaltensregeln bekannt gemacht.“