Herne. In einem Betrieb im Industriegebiet Friedrich der Große in Herne hat es gebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

In einem Betrieb im Industriegebiet Friedrich der Große in Herne-Horsthauen hat es am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr gebrannt. Umgehend wurden ein Löschzug der Feuerwehr und ein Rettungswagen zur Einsatzstelle alarmiert, teilt die Feuerwehr mit. Kurz vor dem metallverarbeitenden Betrieb war laut Feuerwehr eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Vor Ort bestätigte sich: Im Außenbereich der Produktionshalle brannte es. Ein Teil der technischen Einrichtung stand in Flammen, teilt die Feuerwehr mit.

Durch die Drehleiter wurde kontrolliert, ob sich der Brand auf das Hallendach ausgebreitet hatte. Die Mitarbeiter hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits das Gebäude verlassen, sodass keine Menschen zu Schaden gekommen sind.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein hoher Sachschaden vermieden werden, teilt die Feuerwehr mit. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ca. eine Stunde vor Ort.