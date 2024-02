Herne. Bald findet eine neue Techno-Party in Herne statt. Vier DJs werden auflegen. Sollte es gut laufen, entsteht daraus eine Party-Reihe.

Feiern in Herne war bisher kein allzu großes Thema. Viele junge Leute fahren nach Bochum oder in andere Nachbarstädte, um dort eine gute Zeit zu haben. Das soll sich jetzt ändern. Maik Behrend, in Herne besser bekannt als DJ Carib, veranstaltet im April die Techno-Party „Echo Room“. „Wir wollten damit das Nachtleben in Herne antreiben“, sagt Behrend im Gespräch mit der WAZ. Mit „wir“ meint er drei weitere DJs - Sean Luiz, Niopix und Pajaro -, die gemeinsam mit ihm an dem Abend auflegen werden.

Sollte der Abend gut laufen, dann sei die Wunschvorstellung der Veranstalter, dass eine solche Party einmal im Quartal stattfindet, sagt Behrend. Für den Auftakt am 6. April gibt es 400 Tickets, der Vorverkauf ist bereits gestartet. Einen zweiten Termin hätten die DJs bereits im Auge.

Das Besondere: Das DJ Pult werde nicht vorne stehen, sondern in der Mitte des Raums. „Die exklusiven Live-Performances in der Mitte des Raumes im Stil eines Boiler Rooms werden sicherlich das Publikum begeistern und eine unvergessliche Atmosphäre schaffen“, heißt es in der Ankündigung. Los geht es um 20 Uhr in der Mulvany Villa. Tickets gibt es für 10 Euro.