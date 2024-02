Herne. Der Spielplatz am Jürgens Hof wird gesperrt. Bereits in dieser Woche sollen dort Arbeiten beginnen. In Herne-Mitte wird ein Spielplatz erneuert.

Zwei Spielplätze in Herne sind oder werden wegen Bauarbeiten gesperrt: Für den Umzug des „Circus Schnick-Schnack“ sollen voraussichtlich ab Mittwoch, 28. Februar, am Spielplatz Jürgens Hof in Sodingen vorbereitende Arbeiten beginnen. Wie der Fachbereich Stadtgrün mitteilt, beginnen zunächst Rodungsarbeiten im Bereich des späteren Standortes neben der Grundschule Jürgens Hof. Für diese Arbeiten muss auch der Spielplatz Jürgens Hof gesperrt werden. Ebenso ist die Wegeverbindung Horsthauser Straße/ Jürgens Hof von der Sperrung betroffen.

Um während der Aufbauarbeiten „Konflikte zwischen Spielplatznutzenden und dem Baustellenverkehr, der über den Weg des Spielplatzes abgewickelt wird“ zu vermeiden, werde die Spielfläche vorübergehend mit Bauzäunen abgesperrt, teilte die Stadtverwaltung dem Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie mit. Auch der Spielplatz und die Spielgeräte sollten so vor Beschädigungen durch Baufahrzeuge geschützt werden. Der Spielplatz solle voraussichtlich bis zu den Osterferien wieder freigegeben werden.

Der Spielplatz Poststraße / Von-der-Heydt-Straße in Herne-Mitte wird derzeit für 120.000 Euro erneuert. © WAZ | Kathrin Meinke

Bereits begonnen hat die Sanierung des Spielplatzes Poststraße/ Ecke Von-der-Heydt-Straße in Herne-Mitte. Der Fachbereich Stadtgrün teilte mit, dass dort seit dem 8. Februar gearbeitet werde; zunächst mit Abbrucharbeiten der zu entfernenden Spielgeräte, dann mit dem Neuaufbau. Bis Anfang März soll der Spielplatz, deren Erneuerung 120.000 Euro kostet, voraussichtlich fertiggestellt sein.

