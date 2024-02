Herne. Das Parteibuch spielte bei der Posse um die Besetzung eines Chef-Posten - mal wieder - eine größere Rolle, kritisiert Lars Christoph.

Die Kuh ist vom Eis, aber das Gezerre um die Besetzung des Chef-Postens bei der Schulmodernisierungsgesellschaft hallt noch nach. Die Personalie wirft eine grundsätzliche Frage auf: Wie lange wollen die regierenden Parteien in Herne eigentlich noch ein „Vorschlagsrecht“ bei Spitzenämtern in städtischen Gesellschaften für sich in Anspruch nehmen?