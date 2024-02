Herne. Eine Pflege-Kette mit Heimen und Diensten in Herne, Essen, Velbert, Unna und in Ostdeutschland meldet Insolvenz an. Wie geht es weiter?

Die Herner Pflege-Kette GBS (Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen) hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. In Herne sind ein Pflegedienst und eine Seniorenwohnanlage mit 24 Wohnungen betroffen. Betroffen sind nach Unternehmensangaben deutschlandweit etwa 600 Angestellte. Für sie soll sich zunächst nichts ändern. Wie geht es für Patientinnen und Patienten und die Menschen, die in den Einrichtungen leben, weiter?