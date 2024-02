Herne/Bochum. Die Herner St. Elisabeth-Gruppe hat ihre neue Großküche in Betrieb genommen. Sie soll in Zukunft alle Einrichtungen der Gruppe versorgen.

Ein Frühstück für Patienten im St. Anna-Hospital machte den Anfang: Am Samstag, 17. Februar, ist die neue Großküche der St. Elisabeth-Gruppe in Betrieb gegangen.

Zukünftig werden vom sogenannten Kochhaus aus, das im Gewerberpark Gerthe-Süd in Bochum entstanden ist, sowohl Speisen für Patienten und Mitarbeitende sämtlicher Einrichtungen der Klinikgruppen als auch für weitere Einrichtungen in der Region zubereitet. Das Angebot umfasst neben Frühstück, Mittagsmenü und Abendessen auch Catering für Veranstaltungen.

„Mit der Inbetriebnahme des Kochhauses startet die Versorgung unserer Einrichtungen von einem zentralen Produktionsstandort aus“, so Sabine Edlinger, Geschäftsführerin der St. Elisabeth Gruppe. Ab Mitte des Jahres werden auch Patienten und Mitarbeitende des Katholischen Klinikums Bochum versorgt: „Nach dem Umzug unserer Küche an den neuen Standort werden im Kochhaus täglich etwa 17.000 Mahlzeiten zubereitet“, erklärt Christian Raible, kaufmännischer Geschäftsführer des Katholischen Klinikums Bochum.

Im Juni 2022 wurde Richtfest für das Kochhaus gefeiert. © FUNKE Foto Services | Bastian Haumann

Hochwertige und frische Speisen aus moderner Großküche

Von der modernen Großküche aus werden zukünftig Speisen in die Region geliefert. Neueste Technologien und eine hochmoderne Arbeitsumgebung ermöglichten die Herstellung qualitativ hochwertiger und frischer Gerichte, heißt es in einer Mitteilung. Durch das besondere „Cook and Chill“-Verfahren könne die Frische und Qualität trotz Transportwegen beibehalten werden: Nach der Zubereitung würden die Speisen heruntergekühlt, um dann zu den einzelnen Standorten transportiert und dort schonend wieder erwärmt zu werden.

Während die Versorgung von Patienten und Mitarbeitern des St. Anna Hospital Herne den Anfang gemacht hat, werden bis Mitte des Jahres auch die weiteren Häuser und Einrichtungen der Klinikgruppen vom Kochhaus mit Speisen zum Frühstück, Mittag- und Abendessen versorgt. Doch auch andere Einrichtungen in der Region werde die zentrale Großküche beliefern: So könnten auch Unternehmen das Angebot in Anspruch nehmen. Das Kochhaus biete ebenfalls zukünftig Catering, zum Beispiel für Veranstaltungen, an.