Herne. In Herne werden erneut Busse und Bahnen stillstehen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen.

In Herne werden in der nächsten Woche wieder die Busse und Bahnen stillstehen. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Anfang und Mitte Februar wurde bereits im ÖPNV gestreikt.

Auch die HCR ist vom zweitägigen Streik am Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, betroffen. Die Busse der HCR bleiben an den Tagen im Depot, teilt die HCR auf ihrer Website mit. Auch die Nachtexpress-Linien von Freitag auf Samstag seien betroffen. „Unsere Kundencenter bleiben ebenfalls geschlossen. Wir bitten um Verständnis“, so die HCR.

Auch die Bahnen der Bogestra werden an diesem Tag nicht fahren.

