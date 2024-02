Herne. Falsche Handwerker haben eine Seniorin bestohlen. Unter falschem Vorwand gelangten sie in die Wohnung. Die Beute: Geld und Schmuck.

Sie müssten „Feuchtigkeitsmessungen“ in der Wohnung durchführen - unter diesem Vorwand klingelten zwei „Handwerker“ am Donnerstag, 22. Februar, gegen 17.45 Uhr an einer Wohnungstür an der Ringstraße in Herne.

Die 86-jährige Wohnungsinhaberin ließ die beiden Trickbetrüger laut Polizei herein. Die Männer verwickelten die Seniorin in ein Gespräch und verließen nach etwa 15 Minuten die Wohnung. Dann bemerkte die 86-Jährige, dass Geld und Schmuck entwendet wurden, so die Polizei.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: 20 bis 40 Jahre, schlanke Figur, schwarzes kurzes Haar, dunkel gekleidet. Einer der Männer ist ca. 1,90 Meter groß, der andere ca. 1,70 Meter.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.