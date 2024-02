Herne. In Herne werden in letzter Zeit immer mehr Füchse gesichtet. Warum ist das so und wie sollte man sich verhalten? Das sagt die Stadt.

Immer wieder werden in letzter Zeit in Herne Füchse gesichtet - wie Mitte Februar vor einer Spielhalle an der Bahnhofstraße. Sind wirklich mehr Füchse in der Stadt unterwegs und wie sollte man sich verhalten, wenn man auf einen trifft? Die WAZ hat bei der Stadt und beim Naturschutzbund (Nabu) nachgefragt.