Herne. Das Bewerbungsverfahren ist abgeschlossen, und nun ist klar, wer neuer Stadtkämmerer in Herne werden soll. Überraschung: Es ist ein Herner.

Marc Ulrich soll Kämmerer in Herne werden. Der 44-jährige Herner soll am 1. Mai Hans Werner Klee (65) ablösen, der in den Ruhestand tritt. Ulrich, Kämmerer in Bergkamen, ist der bislang einzige Kandidat. Gewählt wird der Herr der städtischen Finanzen am Dienstag, 12. März, im Rat.