Herne. In der Herner Innenstadt eröffnet ein neuer großer Supermarkt. Der Anbieter kommt aus Velbert. Der Starttermin ist schon bald.

In der Herner Innenstadt eröffnet ein neuer, großer Supermarkt. Im ehemaligen Edeka auf der Ecke Bebelstraße/Von-der-Heydt-Straße ist die Inneneinrichtung für das „Eliz-Center“ fast fertig. Der Supermarkt hat 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche. Schon in etwa zwei Wochen soll Eröffnung sein, kündigt der Betreiber an.