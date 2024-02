Bochum/Herne. Eine Frau aus Herne erwischt ihren Mann nachts im Kinderzimmer – auf dem Bett der Tochter (13). Jetzt wurde der Stiefvater verurteilt.

Ein 44-jähriger Herner ist am Bochumer Landgericht zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die 8. Jugendschutzkammer sah es als erwiesen an, dass der Mann seine Stieftochter (13) mindestens in einem Fall schwer sexuell missbraucht, außerdem unter der Dusche nackt fotografiert hat. Der Fall hatte den Richtern Rätsel aufgegeben: Denn das Kind hatte im Prozess offenbart, manches hinzuerfunden zu haben.