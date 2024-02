Herne. In Herne ist ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft eskaliert. Dabei kam es zu einem Messereinsatz. Mehrere Personen wurden verletzt.

In Herne ist es am Donnerstag, 22. Februar, gegen 11.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung gekommen. In einer Flüchtlingsunterkunft an der Dorstener Straße 360 kam es nach bisherigem Stand der Polizei zwischen zwei Personen zu einem derzeit nicht näher benannten Streit. Im weiteren Verlauf mischte sich eine weitere noch unbekannte Anzahl an Personen ein. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Beteiligter ein Messer eingesetzt haben soll, so die Polizei.

Weitere Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch:

Insgesamt wurden dabei fünf Personen (24/26/32/36/42) verletzt. Rettungskräfte brachten sie in nahegelegene Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht nicht. Auf den Weg zum Krankenhaus verletzte ein immer noch aggressiver 36-jährige Beteiligter einen Rettungssanitäter (24) der Feuerwehr Herne, so die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt und zu den Hintergründen aufgenommen.