Herne. Nun haben die Eltern der Kita Langforthstraße in Herne traurige Gewissheit: Ab Sommer wird die Awo Träger sein. Dabei keimte kurz Hoffnung auf.

Emotional berührt, aufgewühlt und mit Tränen in den Augen verlässt Elisa Herrmann am Mittwochabend den Balkon des Ratssaales im Herner Rathaus. Gerade wurde über die Zukunft ihrer Tochter entschieden, die die Kita Langforthstraße besucht. Für sie bricht eine Welt zusammen, als die Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Kinder und Familie für den Wechsel des Trägers stimmen: Ab Sommer wird die Kindertagesstätte nicht mehr von der Stadt, sondern von der Awo betrieben. Alle vertrauten Erzieherinnen werden die Kita in dem Zuge verlassen.