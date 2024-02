Herne. In Herne können Kinder jetzt für sehr wenig Geld Schwimmen lernen. Der Verein „Herne kann Schwimmen“ macht es möglich. Wer mitmachen darf.

Mit „Herne kann Schwimmen“ bieten Herner Schwimmvereine in Kooperation mit der Stadt in den Osterferien Kurse für sieben- bis 12-jährige Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer. Immer weniger Schwimmbäder und ein Mangel an Übungsleiterinnen und -leitern hätten dazu geführt, dass heute dramatisch weniger Kinder Schwimmen lernen als früher, heißt es in einer Mitteilung. Die Corona-Pandemie habe diesen Effekt noch verstärkt.

Mit „Herne kann Schwimmen“ gehe der Ausschuss für Schulsport der Stadt Herne zusammen mit den Herner Schwimmvereinen DSC, Triathlon Verein und Herner TC aktiv dagegen an. In den Osterferien können 252 Kinder vom 25. März bis 5. April in 21 Kursen in Herner Schwimmbädern bei 18 Übungsleiterinnen und Übungsleitern Schwimmen lernen. Und das für nur zehn Euro Kursgebühr.

Land NRW fördert das Projekt finanziell

„Uns ist es wichtig, dass wirklich alle Kinder bei uns Schwimmen lernen können, unabhängig vom Einkommen der Eltern“, sagt Pia Klems, Sportlehrerin und Gründerin des Vereins „Herne kann Schwimmen“. Möglich gemacht werde das durch eine Förderung des Landes NRW. Die Landesregierung stelle mit ihrem Programm „NRW kann Schwimmen“ extra die Geldmittel für diese Kurse zur Verfügung.

In den Osterferien 2024 finde bereits die sechste NRW-weite Auflage statt. Die ersten fünf Mal sei „NRW kann Schwimmen“ in Herne mit ausgebuchten Kursen ein voller Erfolg gewesen, heißt es weiter. Dieses Mal würden mit „Herne kann Schwimmen“ bewusst die Vereine mit Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit ins Boot geholt. „Vielleicht finden ja ein paar Kinder Anschluss an einen der Vereine, das wäre natürlich großartig“, so Klems. „Hauptziel der Aktion ist aber, dass möglichst viele Kinder Schwimmen lernen und Spaß daran haben.“

Die 21 Kurse finden in den Osterferien an den Werktagen vom 25. Märzt bis 5. April statt. Und zwar in folgenden Herner Schwimmbädern: Hans-Tilkowski-Schule, Schwimmhalle Otto-Hahn-Gymnasium, Südpool und Schwimmhalle Michaelschule.

Die Kurse richten sich ausdrücklich nur an Kinder im Alter von sieben bis 12 Jahren, die noch kein Seepferdchen-Abzeichen haben. Es gibt dabei auch reine Mädchen-Kurse. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite:hernekannschwimmen.de.