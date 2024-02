Herne. Der Umbau des Jugendzentrums Heisterkamp in Herne startet in Kürze. Dafür müssen Bäume gefällt werden. Wann die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Die Arbeiten zur Umgestaltung des Kinder- und Jugendkulturzentrums „Der Heisterkamp“ zum Stadtteilzentrum werden in Kürze beginnen. Es handele sich um eine der umfangreichsten Maßnahmen innerhalb des Stadterneuerungsprojektes „Soziale Stadt Wanne-Süd“, teilt die Stadt mit.

Zukünftig soll die Kinder- und Jugendarbeit um Angebote für Familien ergänzt werden. Dazu werde das neue Stadtteilzentrum Platz für soziales Engagement von ehrenamtlichen Gruppen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern bieten. Hierzu erfolgen laut Stadt neben den allgemeinen technisch-energetischen sowie funktional bedingten Umbauten und Sanierungen auch gestalterische Eingriffe zur zeitgemäßen Umgestaltung. Eine besondere Herausforderung sei der barrierefreie Umbau des Hauses.

Für die anstehenden Bauarbeiten müssten zunächst einige Bäume in Gebäudenähe gefällt werden. Dies geschehe, um unter anderem das neu entstehende Treppenhaus errichten zu können, so die Stadt. Außerdem sei das erforderlich, um an der Nordseite ein Höhenprofil für den barrierefreien Ausgang in den Außenbereich des Heisterkamps herstellen zu können. Der Baumbestand werde im Zuge der Umgestaltung durch neue Laubbäume ersetzt beziehungsweise ergänzt. Die Baumpflanzungen erfolgten auf dem Grundstück des Heisterkamps im Rahmen der Gestaltung der Außenanlagen sowie im Sportpark Eickel.

Die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Gebäudes würden voraussichtlich bis zum Sommer 2025 andauern, so die Stadt. Die Finanzierung der Umgestaltungsmaßnahme erfolge durch Städtebaufördermittel des Bundes und des Landes NRW sowie Eigenmittel der Stadt Herne.