Herne. Tee Gschwendner schließt die Filiale in Herne: Ute Rachel (66) führte das Tee-Geschäft 20 Jahre lang. Sie hat für den Standort viel Lob übrig.

Ein Kunde streift durch den Laden. Mal schauen, was es so gibt. Noch bis zum 16. März wird bei Tee Gschwendner an der Bahnhofstraße 54 in Herne verkauft. Danach wird noch ausgeräumt. Dann ist der Laden Geschichte. Es habe nicht am Umsatz gelegen, betont Inhaberin Ute Rachel gebetsmühlenartig. Sie geht in den Ruhestand.

Vor 20 Jahren gegen Lüdenscheid und für Herne entschieden

„Ich bin jetzt 66 und der Mietvertrag läuft aus“, sagt Rachel. Das habe letztlich zusammengepasst. In das Lied vom Untergang der Herner Innenstadt will die Franchisenehmerin, die als selbstständige Unternehmerin die Filiale führt, nicht mit einstimmen. „Das ist nicht spezifisch für Herne. In Wuppertal sieht es nicht anders aus.“

Rachel erinnert sich noch, wie sie – selbst Wuppertalerin – von Tee Gschwendner angeboten bekam, eine Filiale zu übernehmen. Herne oder Lüdenscheid hätten vor 20 Jahren zur Auswahl gestanden. Damals habe sie sich wegen der Fahrerei gegen Lüdenscheid entschieden, was sich später wegen der gesperrten Rahmedetalbrücke noch als Glücksgriff erweisen sollte. Das sei aber wahrlich nicht das einzig Gute an Herne: „Ich habe hier viele nette Menschen kennengelernt.“

Ute Rachel: Von OBI zu Tee Gschwendner nach Herne

Ute Rachel schlug zunächst eine ganz andere Karriere ein. Nach dem Studium der Wirtschaftwissenschaften sei sie zunächst in der Standortabteilung der Baumarktkette OBI gelandet. Dann habe sie sich überlegt, was eine echte Leidenschaft sein könne und sei so auf den Tee gekommen. OBI und Gschwendner hätten das Franchisemodell gemeinsam. „Ich habe in der ersten Hälfte meines Berufslebens dafür gesorgt, dass die Leute schön wohnen können. In der zweiten Hälfte habe ich ihnen Tee verkauft, den sie dort genießen können.“

Die Lage gegenüber von S.Oliver, neben dem Schuh House und etlichen Modeläden sei aus ihrer Sicht hervorragend gewesen, betont Rachel. Sie sei vor 20 Jahren ja zunächst mit der Filiale im City-Center gewesen. Als dort die Kündigung kam, sei zum Glück das Angebot für die heutige Filiale da gewesen. „Was Besseres hätte mir nicht passieren können“, sagt die Geschäftsfrau.

Klar, es habe sich in den 20 Jahren eine Menge am Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden geändert. „Die Kunden kommen in größeren Abständen. Dafür kaufen sie größere Mengen.“ Leider seien im vergangenen Jahr die Parkgebühren in der Innenstadt drastisch erhöht worden. Auf der Seite profitiere Herne vom kostenfreien Parken an Samstagen.

Die Filiale von Tee Gschwendner in Herne schließt jetzt. © WAZ | Arne Poll

Was wird aus den Angestellten in Herne?

Das Kaufverhalten habe sich letztlich auch durch Corona verändert. „Wir hatten ja weiter auf. Aber im Umfeld hatten viele Geschäfte zu.“ Dadurch seien viele Kunden ins Internet abgewandert. Tee Gschwendner versuche, dieses Kaufverhalten mit dem eigenen Online-Shop aufzufangen. Man dürfe sich aber nicht der Illusion hingeben, dass sich das Kaufverhalten wieder ändere. „Das ist auch mit ein Grund für mich, Schluss zu machen.“

„Ich werde meine Herner Kunden vermissen“, sagt Rachel. Zwei der drei Angestellten seien jetzt auch selbst im Ruhestandsalter, so dass man sich um sie keine Sorgen machen müsse, für den dritten werde in benachbarten Tee-Gschwendner-Filialen ein neuer Job gesucht. Die Kette will Herne nicht weiter als Standort führen. Sie verweist auf sechs umliegende Filialen in Nachbarstädten, davon zwei in Bochum. Die Filiale im Ruhrpark schließt entgegen Gerüchten nicht, sie ziehe nur um.

Ute Rachel will jetzt den Ruhestand genießen, mit viel Tee versteht sich von selbst.