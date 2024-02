Herne. In Herne will der Rettungsdienst noch in diesem Jahr einen Tele-Notarzt in Dienst stellen. Er ist nicht live an Bord eines Krankenwagens.

Die moderne Technik macht es möglich: Die Stadt Herne will 2024 einen Tele-Notarzt einrichten. Der Mediziner oder die Medizinerin ist dann nicht an Bord eines Rettungswagens, sondern wird bei Bedarf aus der Zentrale zugeschaltet. Ist das eine Sparmaßnahme, um auf einen „echten“ Notarzt verzichten zu können? Nein, heißt es bei der Feuerwehr. Im Gegenteil: „Dadurch steigt die Versorgungsqualität vor Ort“, sagt Matthias Kimna, Abteilungsleiter bei der Feuerwehr.