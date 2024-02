Herne. Eine Herner Kita ist nun schon zum zweiten Mal Ziel von Einbrechern gewesen. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern - und bittet um Hinweise.

Unbekannte sind am Wochenende in die Kita Däumling in Herne eingebrochen - und das nicht zum ersten Mal. Bereits vor einem Jahr waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Einbruch konfrontiert.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitag, 16. Februar, 16.30 Uhr, und Montag, 19. Februar, 7 Uhr, Zutritt zu der Kita an der Dahlhauser Straße, die zwischen den Ortsteilen Röhlinghausen und Eickel direkt am Königsgruber Park liegt. Laut Träger, der Lebenshilfe, wurden Räume durchwühlt, dabei hätten die Unbekannten reichlich Unordnung hinterlassen. Der Kita-Betrieb habe am Morgen erst mit etwa einstündiger Verspätung starten können, weil die Kolleginnen und Kollegen noch aufräumen mussten, heißt es weiter. Eine Bestandsaufnahme gebe es noch nicht, Angaben zur Beute stünden noch aus.

Vor einem Jahr, im März 2023, fiel die Bilanz nach einem Einbruch schlimmer aus: Damals hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Drinnen, so hieß es, hätten sie Räume durchkämmt, Schränke und Schubladen durchwühlt und auch verschlossenes Mobiliar aufgebrochen. Geflüchtet seien die Täter mit Geld, nachdem sie reichlich Unordnung angerichtet hätten. Außerdem seien einige Schränke und Elektronik beschädigt worden.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.