Herne. In der Nacht wollten Unbekannte in Herne in zwei Geschäfte einbrechen. Das misslang. Nun sucht die Polizei die Täter. Es gibt eine Beschreibung.

Es ist bei Einbruchsversuchen geblieben: Unbekannte suchten das Weite, nachdem sie in der Nacht in Herne vergeblich versucht hatten, in Geschäfte einzubrechen.

Wie die Polizei berichtet, versuchten zwei 16 bis 20 Jahre alte Männer am Montag, 19. Februar, gegen 23 Uhr die Eingangstür eines Beautysalons an der Westfalenstraße 3 in Röhlinghausen aufzuhebeln. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Edmund-Weber-Straße und bogen dann nach rechts ab. Die Verdächtigen sind laut Zeugen 1,60 bis 1,70 Meter groß, haben eine schlanke Statur und waren schwarz gekleidet.

Einen weiteren Einbruchsversuch in ein Geschäft gab es am Dienstag, 20. Februar, gegen 1.45 Uhr an der Hauptstraße 247 in Wanne. Laut Polizei beschädigten drei bislang Unbekannte die Glastür eines polnischen Lebensmittelgeschäfts, anschließend flüchteten sie in Richtung Heinestraße/Hauptbahnhof Wanne-Eickel. Die Tatverdächtigen werden von Zeugen wie folgt beschrieben: 25 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, dunkel gekleidet. Einer der Männer soll 1,60 bis 1,70 Meter groß sein, die anderen 1,70 bis 1,75 m.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.