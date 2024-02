Herne. Immer mehr Herner melden sich wegen Alkoholkonsums krank. Das hat sowohl Auswirkungen auf die Menschen als auch die Wirtschaft.

Im vergangenen Jahr sind in Herne 2493 Arbeitstage bei AOK-Versicherten durch Alkoholkonsum verloren gegangen. Das waren 80,5 Prozent mehr als noch im Jahr 2022, da gab es 1381 alkoholbedingte Ausfälle. Das teilt die AOK mit. Dies schade nicht nur den Menschen, sondern auch der Wirtschaft in Herne.

„Alkohol ist für viele Teil des täglichen Lebens – ein Glas Wein beim Essen, ein Feierabendbier mit Freunden. Regelmäßiger Alkoholkonsum hat aber erheblichen Einfluss auf die Gesundheit. Eine Weile auf Alkohol zu verzichten, tut daher Körper und Seele gut und kann zu einem langfristigen veränderten Umgang mit Alkohol beitragen“, so AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Bei 1229 AOK-Versicherten in Herne sei im Jahr 2022 ein Alkoholproblem diagnostiziert worden, mehr als drei Viertel der Betroffenen seien Männer gewesen, heißt es in der Mitteilung der AOK. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) bestätigt diese Zahlen. Dazu stellte sich heraus, dass 30,6 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen Rauschtrinker seien. Diese gaben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten an mindestens einem Tag pro Monat sechs oder mehr alkoholische Getränke konsumiert haben. Auch hier liegen die Männer mit 41,3 Prozent deutlich über dem Anteil der Frauen, der laut AOK 20,8 Prozent beträgt.

Um den Umgang mit Alkohol zu verbessern, schlägt die AOK ein Alkoholfasten in Herne vor. Dabei soll von Aschermittwoch, 14. Februar, bis Ostern probiert werden, auf Alkohol zu verzichten.