Herne. Die nächste Schließung in der Herner Innenstadt kündigt sich an. Eine bekannte Kette in der Herner Innenstadt zieht sich zurück. Wer und wann?

Die Filiale von Tee Gschwendner an der Bahnhofstraße 54 in Herne schließt. Franchisenehmerin Ute Rachel kündigt den Rückzug aus der Herner Innenstadt per Aushang an. Letzter Öffnungstag soll am 16. März sein. Der Abverkauf hat bereits begonnen.

+++ Hintergrund: Ein Teegeschäft gibt es nur noch in Eickel +++

Verweis auf Filialen in benachbarten Städten

Zu Details der Schließung hat sich die Franchisenehmerin noch nicht geäußert. Sie verweist auf die benachbarten Filialen in Bochum (Huestraße/Ruhrpark), Recklinghausen, Gelsenkirchen-Buer, Essen und Dortmund. Von Kundinnen und Kunden verabschiedet sich die Geschäftsfrau mit „Alles Gute bei bestem Tee.“

Direkt nebenan findet bereits ein Räumungsverkauf in einem anderen Ladenlokal statt. Das Schuh-House plant allerdings nicht, sich aus der Fußgängerzone zurückzuziehen. Mehr dazu steht hier!

arpo