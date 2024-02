Herne. Müll, Ratten, Dreck: Anwohner ärgern sich über Problemhäuser in Herne. Die Stadt war vor Ort. Das ist das Ergebnis der Besichtigung.

Problemhäuser oder sogenannte Schrottimmobilien sind in Herne immer wieder ein Thema. So nun auch in Eickel. Die SPD-Fraktion sei von Anwohnerinnen und Anwohnern zum wiederholten Male auf die Zustände der Häuser Röhlinghauser Straße 34 und 36 sowie des Eckhauses am Eickeler Bruch 76 angesprochen worden, heißt es in einer Anfrage der SPD an die Verwaltung.