Herne. Einen Monat, bevor der Real-Markt schließt, werden die Lücken in den Regalen immer größer. Das Ende ist für einen anderen Laden ein Problem.

Ziemlich genau ein Monat noch: Am 16. März schließen sich am Real-Markt für immer die Automatiktüren. Es war ein jahrelanger und quälender Abschied. Als der Metrokonzern die Real-Märkte loswerden wollte, griff keiner der Branchengrößen zu. Und die Neuerfindung unter der Marke „mein real“ im Jahr 2022 währte nicht lange - im Oktober vergangenen Jahres meldete die Kette Insolvenz an. Wer den Markt in diesen Tagen besucht, könnte einen alten Werbespruch leicht abändern: Einmal hin, kaum noch was drin.