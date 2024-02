Herne. Pokémonfans pilgern nach Herne : Dort steigt die zweite „Pokémania“. Karten können geschätzt und getauscht werden, außerdem gibt‘s ein Turnier.

Vorhang auf für Fans von Pokémon: Am Samstag, 24. Februar, steigt in Herne die zweite „Pokémania“. Wie im vergangenen Jahr soll die Veranstaltung insbesondere Kindern die Möglichkeit bieten, ihre gesammelten und ertauschten Pokémonkarten zu präsentieren, heißt es in einer Ankündigung. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Programm.

Die Pokémania, also ein Event rund um die beliebten Fantasiewesen, soll eine Plattform für faire Tauschgeschäfte sein, so die Veranstalter. Wie wertvoll sind eigentlich meine Karten? Besucherinnen und Besucher können sich von Expertinnen und Experten helfen lassen, den Wert ihrer Karten zu bestimmen. Außerdem gebe es Informationen über Fakes und Grading-Verfahren, heißt es weiter.

Bei der Pokémania können Karten bewertet und getauscht werden. © FUNKE Foto Services | Uwe Ernst

Mit ihrem Deck könnten die Gäste auch an einem Turnier teilnehmen. Dabei lockten Pokale und Preise. Wer nicht am Turnier teilnehmen wolle, könne trotzdem Preise gewinnen - bei einer Pokémonsuche. Zum Programm gehöre auch ein Bastel- und Spielangebot, ebenso Kinderschminken. Für den kleinen Hunger gebe es „Pokéwaffeln“ und Crêpes.

Wichtig: Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur mit erwachsener Begleitperson zur Pokémania, heißt es weiter. Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die allein kommen wollten, benötigten eine von den Eltern unterschriebene Teilnahme-Erlaubnis.

Pokémania am Samstag, 24. Februar, 13 bis 20 Uhr im Gemeindezentrum St. Bonifatius, Glockenstraße 7. Tickets (kostenlos) gibt es nur im Internet unter kolping-herne.de/pokemania. Dort gibt es auch weitere Informationen.