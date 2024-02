Herne. Wer dieses Jahr einen Ranzen für die Einschulung sucht, muss tief in die Tasche greifen. Ob Step by Step oder Ergobag: Was dabei im Trend ist.

Die Nachfrage nach Schulranzen nimmt in Herne schon Monate vor der Einschulung kräftig Fahrt auf. Dabei müssen Eltern in diesem Jahr tief in die Tasche greifen, denn ein Schulranzen-Set von den Marktführern Step by Step und Ergobag kostet beim Fachgeschäft Leder Berensen in Herne-Mitte ab 279,99 Euro. Sondermodelle sind nochmal teurer. Diese hohen Preise führen zu zurückhaltenderer Nachfrage, wie Fachverkäuferin Iris Merschhemke beobachtet.