Herne. Die Cranger Kirmes startet in diesem Jahr am 1. August. Hier gibt’s bereits jetzt wichtige Infos zur Cranger Kirmes 2024 im Überblick.

In diesem Jahr startet die Cranger Kirmes am 1. August

3,8 Millionen Besucherinnen und Besucher strömten 2023 nach Wanne-Eickel in NRW

Motto in diesem Jahr: „Größer als du denkst“

Im August heißt es wieder für elf Tage: Piel op no Crange! Es gibt viele Infos zum größten Volksfest in NRW, das jährlich etwa vier Millionen Besucherinnen und Besucher nach Crange lockt. Eine Übersicht, mit den Infos, die es bereits jetzt gibt:

Von wann bis wann findet die Cranger Kirmes 2024 statt?

Mit dem feierlichen Fassanstich und dem Ausruf „Piel op no Crange!“ eröffnet Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda offiziell die Cranger Kirmes. Traditionell ist der Start jedes Jahr am ersten Freitag im August. Für einen ersten Kirmesrundgang bei vollem Betrieb der Fahrgeschäfte öffnet die Kirmes aber bereits am Donnerstag, den 1. August. Am 11. August ist der letzte Tag.

Wie sind die täglichen Öffnungszeiten der Cranger Kirmes 2024?

Donnerstag, 1. August, 13 bis 24 Uhr

Freitag, 2. August, 13 bis 2 Uhr

Samstag, 3. August, 13 bis 2 Uhr

Sonntag, 4. August, 11 bis 24 Uhr

Montag, 5. August, 13 bis 24 Uhr

Dienstag, 6. August, 13 bis 24 Uhr

Mittwoch, 7. August, 13 bis 24 Uhr

Donnerstag, 8. August, 13 bis 24 Uhr

Freitag, 9. August, 13 bis 2 Uhr

Samstag, 10. August, 13 bis 2 Uhr

Sonntag, 11. August, 11 bis 24 Uhr

Wann ist Familientag auf der Cranger Kirmes 2024?

Der Familientag findet traditionell mittwochs statt und ist 2024 am 7. August ab 13 Uhr. Den ganzen Tag über bieten die Schausteller reduzierte Preise und Familienangebote. Wichtig zu wissen ist aber, dass am Familientag nicht mit „Crangetalern“ bezahlt werden kann. Dafür sind die Preise reduziert.

Wer wird musikalischer Stargast bei der Eröffnung der Cranger Kirmes 2024?

Im vergangenen Jahr stand Michelle auf der Bühne im Bayernzelt. Es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, die einst große Michelle habe mit dem Auftritt bei der Eröffnung der Cranger Kirmes 2023 endgültig ihr Karriereende eingeleitet. Doch wer folgt 2024 auf Michelle? „Die Entscheidung ist noch nicht gefallen“, erklärte Kirmessprecher Alexander Christian vom Herner Stadtmarketing im November. Es gebe alljährlich eine Kommission, die im Oktober und November zu Sitzungen zusammentritt. Es habe auch in diesem Jahr bereits ein erstes Treffen gegeben. Nach welchen Kriterien wird entschieden, welcher Stargast auftreten wird? Das lesen Sie hier!

Welche Fahrgeschäfte gibt es?

2024 werden viele Klassiker, aber sicherlich auch viele Neuheiten auf dem Cranger Kirmesplatz stehen. Welche das sein werden, steht noch nicht fest. Welche Fahrgeschäfte 2023 neu waren, lesen Sie hier.

Bier kostet bei einigen Schaustellern in diesem Jahr mehr. © WAZ | Lea wittor

Was kosten Essen und Trinken in diesem Jahr?

Im vergangenen Jahr wurden die Preise für Essen und Trinken teilweise angehoben. Ob das auch in diesem Jahr so sein wird, steht noch nicht fest.

Wie komme ich mit dem Auto zur Cranger Kirmes?

Während der Cranger Kirmes setzt der ÖPNV bis spät in die Nacht zahlreiche Sonderlinien zum Kirmesplatz ein. Wer mit der Deutschen Bahn anreist, kann den Hauptbahnhof Wanne-Eickel oder den Bahnhof Herne als Ziel angeben. Von dort aus fahren in regelmäßigen Abständen Busse direkt zum Kirmesplatz und auch wieder zurück. „Von einer Anreise mit dem Auto raten wir Ihnen ab“, heißt es auf der Website des Stadtmarketings. „Falls Sie dennoch mit dem Auto kommen möchten, nutzen Sie bitte das Park+Ride-System an der Ausfahrt der Autobahn A 42 ‘Herne-Baukau’ – von dort aus verkehren regelmäßig Pendel-Busse zum Veranstaltungsgelände.“

Mit Bus & Bahn ist der Kirmesplatz gut erreichbar. © WAZ | OH

Was zeigt das Kirmesplakat?

Pinke Schrift, pinker Zucker auf einem Lebkuchenherz und pinke Zuckerwatte: Das Kirmesplakat für die Cranger Kirmes 2024 zeigt ein „Kirmesminiaturwunderland“, wie es Oberbürgermeister Frank Dudda bezeichnet. Einige der Figuren sitzen auf dem Stab eines kandierten Apfels oder auf Fahrchips, andere arbeiten an Popcorn und gebrannten Mandeln mit Hammer und Meißel. Ein buntes Kirmestreiben also mit all den Leckereien, die zu einer guten Cranger Kirmes dazu gehören. Alle Infos zum neuen Plakat gibt es hier.

Stellten das neue Kirmes-Plakat vor: Holger Wennrich, Geschäftsführer des Stadtmarketings, Oberbürgermeister von Herne Frank Dudda, Werner Friedhoff Fachbereichsleiter Öffentliche Ordnung. © FUNKE Foto Services | Daniel Attia

Cranger Kirmes 2023 - so haben wir berichtet

Wie sieht der Fritz-Pin aus?

Der neue Fritz-Pin, der nunmehr 29. in der Reihe, ist im Dezember 20223 vorgestellt worden. Nach einem Fritz im Breakdance und bei Hau den Lukas ist in diesem Jahr ein anderer Klassiker an der Reihe: Fritz beißt in eine Brezel. Mit einer limitierten Auflage von 6000 Stück gehöre der Fritz-Pin unangefochten zu den beliebtesten Andenken an die Cranger Kirmes. Alles Weitere zu dem Sammel-Pin, darunter zu den Verkaufsstellen, gibt es hier.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.