Herne. Das Archäologiemuseum in Herne lädt zum Familientag ein. Dabei dreht sich alles um das Thema Musik. Der Eintritt ist frei.

Am Familiensonntag, 7. November, dreht sich im Archäologie-Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Herne alles um das Thema Musik.

Bei der Führung „Hier spielt die Musik“ um 16 Uhr gehe es für Familien mit Kindern ab acht Jahren in der Dauerausstellung auf Spurensuche durch die Menschheitsgeschichte, heißt es in einer Mitteilung. Bei einer Führung um 15 Uhr führe der Spielmann Michel Erwachsene mit Witz und Gitarre durch die Zeiten. Um 16 Uhr stehe eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Stonhenge“ auf dem Programm. Digital geht es um 14 Uhr mit dem „OnLiner durch die Epochen“.

Da die Plätze begrenzt sind, wird für alle Programme um Anmeldung gebeten unter 02323-94628-0 oder per E-Mail an: besucherservice-herne@lwl.org. Der Eintritt ist an diesem Tag kostenfrei. Für die Anwesenheit vor Ort gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) sowie das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske in den Räumen des Museums.

Mehr Infos: http://www.lwl-landesmuseum-herne.de, https://www.stonehenge-ausstellung.lwl.org, LWL-Museum für Archäologie, Europaplatz 1, Tel. 02323 94628-0

