Archäologiemuseum: Historiker liest aus Novellensammlung

Historiker Alexander Berner (r.) liest im Archäologiemuseum in Herne aus Boccaccios „Decameron“.

Herne. Alexander Berner liest im Archäologiemuseum aus Giovanni Boccaccios Novellensammlung „Decameron“. Besuch der „Pest!“-Ausstellung ist inbegriffen.

Historiker Alexander Berner liest im Museum für Archäologie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Herne aus Giovanni Boccaccios Novellensammlung „Decameron“. Zuvor führt die Historikerin und Germanistin Julia Heimlich in die literarische Welt des 14. Jahrhunderts ein und erläutert die Bedeutung des florentinischen Schriftstellers, teilt der LWL mit. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 17. September, von 19 bis 22 Uhr statt.

Besucher dürften sich im Vortragssaal des Museums ins spätmittelalterliche Italien zurückversetzt fühlen, als der „Schwarze Tod“ dort sein Unwesen trieb. Der Besuch der Sonderausstellung „Pest!“ sei am Veranstaltungstag im Eintritt inbegriffen.

Berner ist Stadthistoriker in Monheim am Rhein

Beklemmend realistisch und detailliert zeichne der italienische Schriftsteller im „Decameron“ die Lebenswirklichkeit der Florentiner zu Zeiten der Pest nach, heißt es in einer Mitteilung. „Zehn Personen flüchten vor der Seuche aufs Land und erzählen sich täglich zehn Geschichten. Derb-komisch bis tragisch bilden sie dabei das ganze Weltgeschehen ab. Die Erzählungen dienen bis heute als historische Quelle der Pandemie.“

Berner ist Stadthistoriker in Monheim am Rhein. Er ist mitverantwortlich für die Sonderausstellung „Pest!“, die noch bis zum 15. November im Archäologiemuseum zu sehen ist. Tickets gibt es im Vorverkauf im Museum, im Ticketshop des Stadtmarketings Herne oder online bei Pro Ticket. Im Ticketpreis von 9 Euro (Vorverkauf) bzw. 10 Euro (Abendkasse) ist der Eintritt für die Sonderausstellung am Veranstaltungstag enthalten.

