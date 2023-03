Arbeitsagentur berät Jugendliche zum Thema duale Ausbildung

Herne. Die Arbeitsagentur berät Herner und Bochumer Jugendliche zum Thema duale Ausbildung. In den kommenden Wochen gibt es Infoveranstaltungen.

Wer jetzt noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, sollte Gas geben. Die Chancen auf die Wunschausbildungsstelle seien noch nie so hoch wie heute gewesen, teilt die Arbeitsagentur mit. Die Unternehmen suchten Hände ringend. Rund 300 verschiedene duale Berufsausbildungen stünden zur Verfügung.

Frank Neukirchen-Füsers, vorsitzender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bochum, verweist auf den hohen Stellenwert einer betrieblichen Ausbildung in Deutschland: „Wer erfolgreich seine Ausbildung – egal in welchem Bereich – abschließt, hat sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wichtig ist jedoch, sich rechtzeitig mit der Berufswahl auseinanderzusetzen. Das geht besser, wenn man jemanden dabei an seiner Seite hat. Wir bieten eine Vielzahl an Orientierungsmöglichkeiten.“

Wichtige noch ausstehende Termine im ersten Halbjahr:

Vermittlungsaktion am 9. und 29. März an den Bochumer kaufmännischen Schulen

Gesundheitsmesse am 21. März im Herner „Innovations- und Gründerzentrum IGS“

Handwerksmesse am 19. April im Riff in Bochum

Messe zum „dualen Studium“ am 20. April in Bochum in der Agentur für Arbeit

Sprechstundenangebot an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen

wöchentliche Sprechstunde an der RUB für Studienzweifler/Ausbildungsinteressierte

Schnelle Beratung und Information für Jugendliche unter 0800 4 5555 00 oder Bochum.Berufsberatung@arbeitsagentur.de und für Arbeitgeber unter 0800 4 5555 20 oder Bochum.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.

