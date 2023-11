Die Gewalt gegen Frauen hat in Herne zugenommen.

Aktionswoche Anzeigen wegen häuslicher Gewalt nehmen in Herne stark zu

Herne. In Herne sind deutlich mehr Fälle von häuslicher Gewalt angezeigt worden. Wer die Täter sind und wie Frauen sensibilisiert werden können.

Insgesamt 420 Fälle von häuslicher Gewalt sind im Jahr 2022 in Herne zur Anzeige gebracht worden. Das sind laut Stadt 25 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Dieser Anstieg liege über dem bundesdurchschnittlichen Anzeigenzuwachs von acht Prozent. „Wir hoffen, dass dieser Anstieg an Anzeigen auch damit zusammenhängt, dass mehr Opfer das Dunkelfeld verlassen und Anzeige erstatten“, sagt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Sabine Schirmer-Klug. Die Täter seien dabei weit überwiegend männlich – nämlich in 84 Prozent der Fälle.

Zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November finden fünf Veranstaltungen statt, dabei gehe es zum Beispiel um Beratung bei Trennung oder Scheidung, Selbstbehauptung und den Schutz vor K.o.-Tropfen.

„Wir möchten das Thema Gewalt gegen Frauen aus der Tabuzone holen“, sagte Sabine Schirmer-Klug. „Es geht uns darum, zu sensibilisieren, aber auch darauf hinzuweisen, dass es Unterstützungsangebote gibt.“ Diese gebe es nicht von Seiten der Stadt. In Herne bestehe ein runder Tisch gegen häusliche Gewalt, dem unter anderem der Weiße Ring, das Frauenhaus, aber auch Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Staatsanwaltschaft und Polizei angehörten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

