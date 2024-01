Zehntausende gehen derzeit in Deutschland gegen die AfD und andere Rechtsextremisten auf die Straße. An der Demo in Essen nahmen am Montag, 15. Januar, rund 7000 Menschen teil. Auch in Herne soll ein Zeichen gegen Rechts gesetzt werden.

Rechtsextremismus Anti-AfD-Demos: Was in Herne und Nachbarstädten geplant ist

Herne Gegen die AfD und Massendeportationen von Migranten, für die Demokratie und den Rechtsstaat: Welche Aktionen in Herne und Umgebung geplant sind.

Tausende Menschen gehen derzeit gegen die AfD und die durch einen Bericht des Recherche-Zentrums Correctiv bekannt gewordenen Pläne für Massenvertreibungen aus Deutschland auf die Straße. In dieser Woche stehen unter anderem Demonstrationen in Castrop-Rauxel, Bochum, Recklinghausen und Dortmund an. Auch in Herne soll ein deutliches Zeichen gegen Rechts gesetzt werden - allerdings erst im Februar.

Das erklärt das „Bündnis Herne“ auf Anfrage der WAZ. „Wir halten die AfD für unvereinbar mit unserer Demokratie“, betont Markus Vordenbäumen, Vorsitzender des überparteilichen Bündnisses, das seit Kurzem ein eingetragener Verein ist. „Wir freuen uns über Kundgebungen in umliegenden Städten und rufen aktiv zur Teilnahme auf.“ Bündnis-Mitglieder würden selbstverständlich an solchen Veranstaltungen teilnehmen.

Markus Vordenbäumen (2.v.re.; hier im Juli bei einer Kundgebung gegen Rechts auf dem Robert-Brauner-Platz) ist Vorsitzender im „Bündnis Herne“. Dem Vorstand gehören auch Cordula Vordenbäumen (li.) und Mirjam Kordus an. Mit im Bild: Jacob Liedtke. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Überrascht seien sie von Vertreibungsplänen der Rechtsextremisten allerdings nicht, sagt Bündnis-Vorstandsmitglied Cordula Vordenbäumen. „Vieles von dem war lange bekannt. In dieser Deutlichkeit ist es natürlich trotzdem empörend.“ Es sei deshalb richtig, dagegen auf die Straß zu gehen. In Herne wolle das Bündnis am 20. Februar ein deutliches Zeichen setzen.

Warum nicht jetzt? „Wir lassen uns Zeit, weil es aktuell ja bereits zahlreiche Kundgebungen gibt“, so Cordula Vordenbäumen. Es reiche nicht aus, einmal auf der Straße lautstark zu protestieren und dann wieder nach Hause zu gehen: „Wir wollen das mit etwas mehr Substanz füllen und nachhaltiger arbeiten.“ Über die konkreten Pläne für die „große Aktion“ am 20. Februar will das Bündnis derzeit noch nichts verraten. Nur soviel: „Wir wollen ein breites Spektrum der Herner Stadtgesellschaft dafür gewinnen.“

Auch Mitglieder der Herner Initiative „Schirme gegen rechts“ und des Kulturell-Alternativen Zentrums (KAZ) würden sich an den aktuellen Demonstrationen in umliegenden Städten beteiligen, erklärt Christoph Ishorst. Eigene Aktionen und Veranstaltungen seien derzeit nicht geplant, so KAZ-Geschäftsführer und „Schirme“-Aktivist.

Kundgebungen in Castrop-Rauxel, Bochum, Recklinghausen und Dortmund

Die nächste Kundgebung in Hernes Nachbarschaft findet am Donnerstag, 18. Januar, in Castrop-Rauxel statt. Aufgerufen zu dieser Demonstration hat die Stadt. „Nur gemeinsam können wir ein lebendiges Zeichen setzen und für eine offene und tolerante Gesellschaft einstehen, in der jede*r ihren / seinen Platz findet“, heißt es in dem Aufruf von Bürgermeister Rajko Kravanja (SPD). Ziel sei es zu zeigen, dass rechtsextremistisches Gedankengut in Castrop-Rauxel keinen Platz habe. Los geht es unter dem Motto „Laut sein – Jetzt!“ ab 17 Uhr auf dem Forumsplatz am Rathaus.

Federführend bei der Demonstration am vergangenen Montag in Essen (mit rund 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern) sowie bei den anstehenden Kundgebungen in Bochum, Recklinghausen und Dortmund sind nicht die jeweiligen Stadtverwaltungen, sondern gesellschaftliche bzw. antifaschistische Bündnisse. Im Einzelnen ist geplant:

Bochum: Am Freitag, 19. Januar, beginnt um 19 Uhr eine Kundgebung auf dem Kurt-Schumacher-Platz vor dem Bahnhof; anschließend ist ein Demozug über Südring und Brüderstraße zur Königsallee und dem Schauspielhaus geplant. Das Motto lautet „Nieder mit der AfD – Organisiert den antifaschistischen Widerstand“, Organisatoren sind die Antifaschistische Linke und die Seebrücke Bochum.

Am Freitag, 19. Januar, beginnt um 19 Uhr eine Kundgebung auf dem Kurt-Schumacher-Platz vor dem Bahnhof; anschließend ist ein Demozug über Südring und Brüderstraße zur Königsallee und dem Schauspielhaus geplant. Das Motto lautet „Nieder mit der AfD – Organisiert den antifaschistischen Widerstand“, Organisatoren sind die Antifaschistische Linke und die Seebrücke Bochum. Recklinghausen: Das Bündnis „Es REicht“ ruft für Samstag, 20. Januar, zur Demonstration gegen die bekannt gewordenen Pläne zur Massendeportation von Menschen mit Migrationshintergrund auf. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Altstadtmarkt. Von dort aus soll es einen kurzen Umzug durch die Innenstadt geben. Am Rathaus ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Das Bündnis „Es REicht“ ruft für Samstag, 20. Januar, zur Demonstration gegen die bekannt gewordenen Pläne zur Massendeportation von Menschen mit Migrationshintergrund auf. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Altstadtmarkt. Von dort aus soll es einen kurzen Umzug durch die Innenstadt geben. Am Rathaus ist eine Abschlusskundgebung geplant. Dortmund: Unter dem Motto „Das neue Braun ist blau! Für unsere Demokratie und gegen Menschenverachtung in unserer Stadt“ ruft der Dortmunder „Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus“ dazu auf, an einer Demonstration und Kundgebung in der Innenstadt teilzunehmen. Treffpunkt ist die Steinwache am Nordausgang des Hauptbahnhofs; Beginn ist um 15 Uhr. Die Veranstaltung soll etwa zwei Stunden dauern.

>>> Bündnis Herne: Verein(t) gegen rechts

Im Sommer 2019 schlossen sich Privatpersonen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Parteien, Gewerkschaften, Glaubensrichtungen, Institutionen, Vereinen und Verbänden zum Bündnis Herne zusammen. Ihr Ziel: Flagge zeigen gegen die rechten Aufmärsche selbst ernannter „besorgte Bürger“.

Auch nach Zurückdrängen dieser rechtsextremen Strömung blieb das Bündnis aktiv und führte unter anderem Veranstaltungen gegen antidemokratische Umtriebe in Herne durch. Im vergangenen Jahr mündete das Engagement in die Gründung des Vereins „Bündnis Herne – Mitmachen. Mitreden. Miteinander. e.V.“. Dem Verein gehören derzeit 47 Mitglieder an.

Dem Vorstand bilden derzeit neben Markus und Cordula Vordenbäumen Mirjam Kordus als stellvertretende Vorsitzende, der Grünen-Stadtverordnete Fabian May als Schriftführer sowie die Beisitzerinnen Jessica El Hadari und Melanie Jansen.

