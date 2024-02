Von einem Unbekannten beschädigt: eine Mauer und eine Gedenktafel in Herne.

Herne Ein Unbekannter hat in Herne eine Mauer und eine jüdische Gedenktafel beschädigt. War das ein Unfall oder ein Anschlag? Was die Polizei sagt.

Ein Unbekannter hat in Herne am Montagmorgen, 5. Februar, eine Mauer sowie eine jüdische Gedenktafel beschädigt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor, heißt es bei der Polizei.

Die Polizei geht aktuell von einer Unfallflucht aus. Wie die Polizei berichtet, informierten Zeugen gegen 8.50 Uhr die Polizei über einen Verkehrsunfall an der Langekampstraße 48 in Wanne-Eickel. Dort, am Standort der ehemaligen Synagoge, müsse jemand gegen die Mauer gefahren sein, hieß es. Dabei sei auch eine dort angebrachte Gedenk- und Informationstafel beschädigt worden.

+++ Nachrichten in Herne: Lesen Sie auch: +++

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte breite Reifenspuren fest, die laut Polizei vermutlich von einem schweren Fahrzeug stammen. Ermittler des Staatsschutzes schauten sich den Tatort neben dem Technischen Rathaus ebenfalls an. „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor“, teilte eine Polizei-Sprecherin mit. Aufgrund der Spurenlage und des Schadens sei von einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auszugehen.

Lesen Sie auch:Weitere Blaulicht-Meldungen aus Herne

Die Polizei fragt nun: Wer hat an dieser Stelle etwas beobachtet und kann helfen? Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel