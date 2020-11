Zum kommenden Schuljahr 2021/22 werden in Herne 1462 neue Erstklässler an die Grundschulen wechseln. Die meisten von ihnen haben sich bereits an ihrer Wunsch-Grundschule angemeldet. Bei diesen vorläufigen Anmeldezahlen wird deutlich: An vier Grundschulen in der Stadt wird es eng, weil dort deutlich mehr Eltern ihre Kinder angemeldet haben, als Plätze vorhanden sind.

Vor allem an der Schillerschule müssen Eltern mit einer Absage rechnen. Hier haben sich (Stand: 9. November) 103 Kinder angemeldet – 28 Plätze mehr als an der dreizügigen Schule vorhanden sind. Dennoch sei es nicht möglich, einfach eine vierte Eingangsklasse zu eröffnen, betont Schulamtsleiter Andreas Merkendorf: „Das funktioniert räumlich und von der Zahl der Lehrer her nicht.“

Vier Grundschulen in Herne mit Überhang

Mehr Anmeldungen als Plätze gibt es außerdem an der Josefschule (75 Anmeldungen, 19 im Überhang), an der Sonnenschule (72 Anmeldungen, 16 zu viel) und an der Grundschule Eickeler Park. Diese war bei den Eltern von 85 künftigen Erstklässlern die erste Wahl; 29 mehr als Plätze an der zweizügigen Schule vorhanden sind.

Zwischen dem 28. September und 2. Oktober sollten Kinder, die am 1. August 2021 schulpflichtig werden, bei den Wunschgrundschulen angemeldet werden. Betroffen sind Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis einschließlich 30. September 2015 geboren sind. Jedes Kind habe generell Anspruch auf die Aufnahmen an der seiner Wohnung nächstgelegenen Grundschule, heißt es auf der Homepage der Stadt. „Falls die Zahl der Anmeldungen die Zahl der zu vergebenden Plätze an einer Grundschule übersteigt, erfolgt ein Auswahlverfahren.“

Grundschule Schulstraße öffnet wieder

Meistens sei es so, dass bei einem Überhang auf den Zweitwunsch der Familie ausgewichen werden könne, sagt Andreas Merkendorf. „Im Gesamtstadtgebiet sind aber für alle Kinder ausreichend Plätze vorhanden.“ Auch die zuletzt angespannte Situation in Herne-Mitte werde sich durch die Wiedereröffnung der Grundschule an der Schulstraße wieder entspannen, so der Leiter des Schulamtes. Auf Anhieb wurden hier 34 Kinder angemeldet. „Es freut uns sehr, dass eine Schule, die gar nicht mehr bekannt ist, aus dem Stand so viele Anmeldungen erhält“, so Merkendorf. Weitere Plätze an der zweizügigen Schule werden durch die Verteilung von Überhang-Kindern besetzt.

Insgesamt 60 Kinder, die im kommenden Sommer schulpflichtig werden, wurden von ihren Eltern noch nicht an einer Grundschule angemeldet.

