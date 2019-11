Anklage: Mädchen (10) von Männern aus Herne missbraucht

Bochum/Herne. Zwei Männer aus Herne sollen sich mehrfach sexuell an der Tochter ihrer gemeinsamen Ex-Freundin vergriffen haben. Die Vorwürfe machen sprachlos.

Vor dem Bochumer Landgericht hat am Freitag ein Prozess mit schockierenden Missbrauch-Vorwürfen begonnen: Zwei Männer (37/42) aus Herne sollen sich mehrfach sexuell an einem zehnjährigen Mädchen vergriffen, das Kind in erniedrigenden Posen fotografiert und sogar per WhatsApp auf Sex zu dritt gedrängt haben.